Порошенко заявил, что не даст УПЦ расставлять "пальцы веером"

В то же время президент Украины напомнил о праве верующих "остаться в единении с Российской церковью".

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не позволит УПЦ расставлять "пальцы веером" в этой стране. С таким заявлением глава государства выступил в обращении, которое транслировал телеканал 112.

В ходе своей речи Порошенко заверил, что автокефальная Православная церковь не будет государственной, так как Конституция Украины гарантирует свободу вероисповедания.

— В том числе и тем, кто захочет остаться в единении с Российской церковью, — уточнил он. — Но пальцы веером Московский патриархат тут расставлять больше не будет.

Президент Украины заявил, что верующие будут сами решать, в какую церковь им ходить.

Напомним, на синоде Вселенского патриархата было принято решение о созыве объединительного собора на Украине и одобрен текст томоса о создании поместной церкви, однако дату Константинополь назначить пока не смог. Ранее также стало известно, что СБУ начала обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла. В Московском патриархате ранее выразили мнение, что обыск может быть частью плана по принуждению епископов канонической Церкви к участию в "объединительном соборе".

Как писал Лайф, в Сербии осудили Константинополь за действия на Украине.