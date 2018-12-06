Российские космонавты впервые в истории напечатали орган на биопринтере

Специалистам удалось получить первые результаты эксперимента на МКС, биопринтер напечатал конструкт мышиной щитовидной железы.

Российский космонавт Олег Кононенко впервые в истории человечества начал эксперимент по печати живых тканей и органов в открытом космосе. Об этом сообщает РИА "Новости".

При помощи биопринтера на борту МКС планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши. После этого их отправят обратно на землю, ориентировочно — в декабре этого года.

Для научного сообщества полученные результаты будут иметь большое значение, поскольку в космосе органы находятся совсем в других условиях — невесомость, космическая радиация и прочее. Ожидается, что отчёт будет представлен широкой публике уже в феврале 2019 года.

Отмечается, что подобные испытания на околоземной орбите могли начаться ещё в октябре, однако предыдущий космический биопринтер был потерян в результате аварии во время запуска корабля "Союз МС-10".