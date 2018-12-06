Рада разрешила украинским кораблям открывать огонь на поражение

Кроме того, морская охрана сможет останавливать, осматривать и задерживать суда и их экипаж, если посчитает, что судно может нарушить требования украинского законодательства.

Верховная рада одобрила законопроект "О прилегающей зоне Украины", сообщают украинские СМИ. 244 депутата проголосовали за расширение морской зоны Незалежной в Чёрном море на 12 миль, а также разрешили морским пограничникам стрелять без предупреждения при угрозе нападения на их суда.

Документ определяет, что корабли и катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины могут применять оружие на поражение "во время вторжения или нападения вооружённых военных групп и преступных группировок".

В соответствии с другим пунктом законопроекта так называемой прилегающей зоной Украины должен стать пояс открытого моря, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль (тогда как территориальные воды Украины составляют 12 миль. — Прим. ред.).

Напомним, в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели военное положение на 30 дней по решению лидера Незалежной. Это случилось после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство России и были задержаны.