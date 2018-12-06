Пришлось связать. Жулебинский школьник буянил по дороге в больницу

Сейчас мальчик молча сидит на стуле, низко опустив голову, и отказывается с кем-либо разговаривать, даже с дедушкой.

16-летнего Даниила Г., который принёс нож в московскую школу, пришлось связать по дороге в больницу. По данным телеграм-канала Mash, подросток буянил, бился и сопротивлялся.

Школьника привезли в медучреждение, в котором 12 лет назад его поставили на учёт из-за нарушений речи. Тогда ему было всего четыре года. Со временем проблема с речью была решена, но появилась другая — Даниил стал наблюдаться у психиатра.

Сейчас жулебинский школьник молча сидит на стуле, низко опустив голову, и ни с кем не хочет разговаривать, даже с дедушкой.

Как уже писал Лайф, сегодня утром 16-летний Даниил закрылся в классе и пригрозил себя убить. По словам одноклассников, он раньше бросался на учителей с ножницами. С мальчиком провели переговоры мама и дедушка, в итоге он согласился сдаться.