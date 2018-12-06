Лукашенко заявил, что проблема с назначением генсека ОДКБ решена

По его словам, этот пост всё же займёт представитель Белоруссии, как и следовало согласно очерёдности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблема с назначением нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности решена.

— Мы провели заседание ОДКБ и решили вопрос с назначением генсекретаря, — сказал Лукашенко по итогам переговоров в Санкт-Петербурге. — Будет белорусский представитель.

По словам Лукашенко, определена и схема того, как будет проведено назначение.

Напомним, в ноябре генсек ОДКБ Юрий Хачатуров досрочно покинул занимаемый пост из-за обвинений в Армении. В Белоруссии заявили, что по порядку генсеком становится представитель этой страны, чем возмутились в Армении. Минск затем призвал Ереван не заниматься "уличной демократией".