США изложили России, каких шагов ждут от неё по ситуации с ДРСМД

В Госдепе заявили, что США изложили России, каких шагов ждут от неё в вопросе соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— Мы кратко изложили России целый ряд последующих шагов, Россия знает их. Это часть положений подписанного нами договора, — цитирует ТАСС заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Так, одно из предложений Вашингтона касается ракетной системы 9М729. США считают, что нужно либо отказаться от неё, либо проверяемым образом изменить систему так, чтобы её радиус действия соответствовал всем положениям договора, заявила Томпсон.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев, в противном случае США приостановят свои обязательства. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Вашингтон не предоставил никаких доказательств нарушения РФ договора.