Путин и Лукашенко ещё раз встретятся до конца года

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Путин и Лукашенко ещё раз встретятся до конца года

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Александр Лукашенко, Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/ Алексей Никольский

Лидеры двух государств обсудят те вопросы, которые относились к категории спорных.

Президент РФ Владимир Путин до конца этого года проведёт ещё одну встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

— Президенты России и Белоруссии условились провести ещё одну встречу до Нового года, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что цель переговоров — активизация обсуждений тех вопросов, которые относились к категории спорных и по которым удалось продвинуться в ходе недавней встречи лидеров двух стран в Сочи.

Напомним, Путин и Лукашенко накануне поспорили из-за цен на российский газ, а затем белорусский лидер извинился.

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