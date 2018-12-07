Путин и Лукашенко ещё раз встретятся до конца года

Лидеры двух государств обсудят те вопросы, которые относились к категории спорных.

Президент РФ Владимир Путин до конца этого года проведёт ещё одну встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

— Президенты России и Белоруссии условились провести ещё одну встречу до Нового года, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что цель переговоров — активизация обсуждений тех вопросов, которые относились к категории спорных и по которым удалось продвинуться в ходе недавней встречи лидеров двух стран в Сочи.

Напомним, Путин и Лукашенко накануне поспорили из-за цен на российский газ, а затем белорусский лидер извинился.