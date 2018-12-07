Путин и Лукашенко ещё раз встретятся до конца года

Президент РФ Владимир Путин до конца этого года проведёт ещё одну встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
— Президенты России и Белоруссии условились провести ещё одну встречу до Нового года, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что цель переговоров — активизация обсуждений тех вопросов, которые относились к категории спорных и по которым удалось продвинуться в ходе недавней встречи лидеров двух стран в Сочи.
Напомним, Путин и Лукашенко накануне поспорили из-за цен на российский газ, а затем белорусский лидер извинился.
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