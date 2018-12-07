Крабы вышли боком. Уволены сотрудники колонии, причастные к "пирам" Цеповяза

Во ФСИН не исключили, что работников, обеспечивавших преступнику "красивое" отбывание 20-летнего срока, могут привлечь к уголовной ответственности.

Сотрудники амурской колонии, причастные к роскошным "крабово-шашлычным пирам" члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, уволены. Об этом рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

— Сейчас Цеповяз себя так не ведёт, потому что те, кто тогда были к этому причастны, — их практически никого нет. Они все уволены, — цитирует Максименко РИА "Новости".

Он также не исключил, что СК может привлечь к уголовной ответственности сотрудников, обеспечивавших "красивое" отбывание 20-летнего срока участнику кровавого убийства 12 человек в составе банды.

Ранее поводом для проверок послужили попавшие в Сеть снимки, на которых заключённый колонии строгого режима ест крабов, красную икру и жарит шашлыки в тюремной одежде. Сам Цеповяз утверждал, что это фотошоп, позже появилось видео из VIP-камеры члена банды Цапков. На кадрах он находится в помещении c ЖК-телевизором, а в руках держит запрещённый в колонии мобильный телефон. Как уже писал Лайф, ранее глава УФСИН по Амурской области был привлечён к строгой дисциплинарной ответственности после скандала.