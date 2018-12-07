Курс биткоина обновил почти полуторагодовой минимум

Сегодня в очередной раз рухнул курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина. Согласно данным с портала Coinmarketcap, эта электронная "валюта" подешевела до $3,3 тысячи за единицу.
Это минимальное значение с августа 2017 года. Если считать с начала года, когда биткоин был на пике, то выйдет, что он подешевел уже на 14 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что россияне начали массово продавать оборудование для майнинга (добычи криптовалют) из-за падения курса криптовалют. Эксперты предсказывают дальнейшую судьбу этих "выдуманных" денег.
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