Курс биткоина обновил почти полуторагодовой минимум

Россияне массово распродают оборудование для майнинга из-за удешевления криптовалют.

Сегодня в очередной раз рухнул курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина. Согласно данным с портала Coinmarketcap, эта электронная "валюта" подешевела до $3,3 тысячи за единицу.

Это минимальное значение с августа 2017 года. Если считать с начала года, когда биткоин был на пике, то выйдет, что он подешевел уже на 14 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово продавать оборудование для майнинга (добычи криптовалют) из-за падения курса криптовалют. Эксперты предсказывают дальнейшую судьбу этих "выдуманных" денег.