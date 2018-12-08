Эрнст пообещал пригласить рэперов на "голубой огонёк" на Первом

Первый канал планирует приглашать рэперов на свои новогодние огоньки. Об этом сообщил РИА "Новости" генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

При этом Эрнст отказался говорить о том, кого именно планируется пригласить на "огонёк".

Ранее депутат Госдумы Михаил Дегтярёв заявил, что попросит руководство крупных российских телеканалов пригласить рэперов на новогодние "голубые огоньки". Данную инициативу раскритиковали певец Юрий Лоза и ведущий рэп-баттлов Versus Ресторатор.