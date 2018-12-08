Эрнст пообещал пригласить рэперов на "голубой огонёк" на Первом

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Эрнст пообещал пригласить рэперов на "голубой огонёк" на Первом

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Константин Эрнст. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Первый канал планирует приглашать рэперов на свои новогодние огоньки. Об этом сообщил РИА "Новости" генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

При этом Эрнст отказался говорить о том, кого именно планируется пригласить на "огонёк".

Ранее депутат Госдумы Михаил Дегтярёв заявил, что попросит руководство крупных российских телеканалов пригласить рэперов на новогодние "голубые огоньки". Данную инициативу раскритиковали певец Юрий Лоза и ведущий рэп-баттлов Versus Ресторатор.

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