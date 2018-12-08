В полиции Италии назвали возможную причину гибели людей в клубе

По данным местных изданий, посетители клуба, где был распылён газ, оказались в большей безопасности нежели те, которые первые добрались до запасного выхода.

Гибель людей в итальянском клубе могла произойти в результате обрушения парапетов на выходе из заведения после начавшейся паники. Об этом заявил начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа.

Один из выбравшихся сразу после трагедии рассказал спасателям, что один из экстренных выходов из заведения был заблокирован, а охрана разворачивала бегущих посетителей наружу. Позднее в полиции опровергли эти данные.

— Сразу после выхода упали два металлических парапета, и люди стали падать друг на друга, — сказал Капоказа.

Как отмечается, конструкция в виде моста, которая расположена у входа в заведение, пересекает некое подобие рва или оврага, куда и упали посетители, выбежавшие из клуба. Как отмечают СМИ Италии, посетители клуба, где был распылён газ, оказались в большей безопасности нежели те, которые первые добрались до запасного выхода.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Согласно одной из версий, на концерте оказалось больше посетителей, на что клуб рассчитан не был.

В результате давки погибли пять несовершеннолетних и взрослая женщина.