"Верю в молодёжь". Одно из последних интервью Людмилы Алексеевой — видео

Руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева дала большое интервью Daily Storm в августе 2017 года, вскоре после того, как ей исполнилось 90 лет.

Правозащитница рассказала, как поздравить её с юбилеем прибыл президент России Владимир Путин.

— Я с тоской думала, что оцепят целый квартал. Здесь ведь кругом ресторанчики. А если их всех резко закроют, это же на заработке скажется. Так вот — квартал не оцепляли, из ресторанов никого не выгнали, — поделилась Алексеева.

Также она опровергла слухи о том, что якобы во время того визита поцеловала руку главе государства. При этом Алексеевой больше всего было обидно, что об этом сообщали СМИ, которые она предпочитала.

— Я не целовала руки мужчинам, даже тем, которых любила и за которых замуж выходила. Не женское это дело — мужские руки целовать. Вот наоборот — можно, а так — ни в коем случае, — говорила правозащитница.

Стоит отметить, что Людмила Алексеева с большой теплотой отозвалась о современной молодёжи, признаваясь в вере к ней.

— Я дожила до первого не поротого поколения. Замечательные люди. Знаете, я сравниваю их сегодняшних и себя в этом возрасте — дура дурой советская. А они всё знают уже и всё правильно делают, — говорила правозащитница.

Как ранее писал Лайф, Людмила Алексеева скончалась в московской городской клинической больнице № 15. Ранее соболезнования в связи с кончиной правозащитницы выразил президент РФ Владимир Путин, а также глава Счётной палаты Алексей Кудрин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.