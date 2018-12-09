СМИ: Льва Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве

Народный артист РСФСР Лев Лещенко был экстренно госпитализирован прямо с концерта в Москве.

Как сообщает портал "Дни.ру", Лещенко, участвовавший в финале Всероссийского конкурса "На благо мира", почувствовал себя плохо за кулисами концертного зала "Мир". В итоге 76-летнему звёздному исполнителю вызвали скорую.

Отмечается, что у Лещенко уже имелись серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, в 2014-м исполнителя также госпитализировали со сцены. Врачи диагностировали "межпозвоночную грыжу шейного отдела", и певцу в срочном порядке была сделана операция.

Ранее Лайф писал, что Лев Лещенко был награждён президентом РФ Владимиром Путиным орденом "За заслуги перед Отечеством". После этого исполнитель заявил, что не собирается покидать сцену.