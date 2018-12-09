Падение ценою в золото. Биатлонист Логинов взял бронзу на этапе Кубка мира

Россиянин боролся за победу до последних метров, однако из-за ошибки не только отпустил лидера гонки, но и выпустил ещё одного соперника.

Российский биатлонист Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Четыре огневых рубежа спортсмен преодолел с одним промахом и имел отличные шансы на победу. До последних метров он боролся с норвежцем Йоханнесом Бё, однако на одном из подъёмов он допустил ошибку и упал. В итоге он не только отпустил скандинава, но и выпустил вперёд француза Кентена Фийона-Майе, который взял серебро.

Позже в интервью "Матч ТВ" Логинов рассказал, что контакта с Бё у него не было, а падение случилось из-за того, что он случайно воткнул палку в ботинок.

Днём ранее новоиспечённый лидер сборной России завоевал бронзу в спринте.