Падение ценою в золото. Биатлонист Логинов взял бронзу на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Четыре огневых рубежа спортсмен преодолел с одним промахом и имел отличные шансы на победу. До последних метров он боролся с норвежцем Йоханнесом Бё, однако на одном из подъёмов он допустил ошибку и упал. В итоге он не только отпустил скандинава, но и выпустил вперёд француза Кентена Фийона-Майе, который взял серебро.
Позже в интервью "Матч ТВ" Логинов рассказал, что контакта с Бё у него не было, а падение случилось из-за того, что он случайно воткнул палку в ботинок.
Днём ранее новоиспечённый лидер сборной России завоевал бронзу в спринте.
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