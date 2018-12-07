Фуркад сдулся. Француз провалил спринт в Поклюке, Логинов обидно упустил серебро

Мужскую гонку на 10 км на первом этапе Кубка мира в Словении выиграл норвежец Йоханнес Бё, россиянин Александр Логинов остановился в полушаге от второго места, ограничившись бронзой.

Очевидным фаворитом спринта после триумфальной вчерашней индивидуальной гонки был Мартен Фуркад, однако два старта за два дня для многих биатлонистов пробежать оказалось непросто. "Индивидуалка" должна была пройти ещё позавчера, но была перенесена из-за кромешного тумана. Начав очень быстро, француз "встал" на следующих кругах и по скорости — шутка ли — проиграл не только лидерам, но и россиянам Гараничеву и Елисееву. Король биатлона в итоге занял лишь 24-е место.

После того как Фуркад сам вычеркнул себя из списка претендентов на победу, в игру включились два норвежских брата Бё. И Тарьей, и Йоханнес промахнулись по разу, однако на лыжне были в разы быстрее остальных. Йоханнес в итоге прошёл 10-километровую трассу (и 150 метров штрафного круга) за феноменальные 23.46,7, Тарьей остался вне подиума, на четвёртом месте.

Зато на него зашёл россиянин Александр Логинов, с которым в своё время конфликтовал Фуркад из-за историй с допингом. Саратовец идеально точно и быстро отработал на огневых рубежах и стал третьим. Мог бы быть и вторым — буквально за 600 метров до финиша Логинов заочно опережал француза Гигонна на 1,3 секунды, но за последний холм потерял преимущество и уступил три десятые. Впрочем, и бронза для сборной России сразу на первом этапе сезона — успех.

Пока у наших биатлонистов серьёзный разброс в степени подготовки. Выигравший национальный отбор Малышко — в седьмом десятке с тремя промахами и отвратительной скоростью. У того же Гараничева, Елисеева и Слепова с ходом всё неплохо, но хромает стрельба. Что же касается Логинова, то на него возлагаем основные надежды в воскресной гонке преследования, в которой стартуют исходя из отставаний по итогам спринта.

Кубок мира, 1-й этап. Спринт. Мужчины

1. Й. Бё (Норвегия) — 23.46, 7 (1)

2. Гигонна (Франция) — +16,1 (0)

3. Логинов (Россия) — +16,4 (0)