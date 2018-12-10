Песков назвал клеветой заявления о причастности России к протестам во Франции

Представитель Кремля назвал акции "жёлтых жилетов" внутренним делом французской стороны.

Утверждения о возможной причастности России к протестам "жёлтых жилетов" во Франции являются клеветой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, продолжающиеся манифестации во Франции являются исключительно внутренним делом этой страны.

— Россия считает всё происходящее исключительно внутренним делом Франции. Мы не вмешивались и не вмешиваемся ни в какие внутренние дела любых стран, в том числе и Франции, развитию отношений с которой мы придаём большое значение, — сказал Песков.

Он добавил, что Россия с "большим уважением относится к суверенитету Франции" и признательна, когда французская сторона отвечает взаимностью.

— И ещё раз — какие-либо утверждения о возможной причастности России являются не чем иным, как клеветой, — заключил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, беспорядки, охватившие крупные города Франции, начались в середине ноября. Десятки тысяч людей, одетых в жёлтые жилеты, требуют остановить повышение цен на топливо, а также отставки президента Эмманюэля Макрона.

Ранее The Times сообщила о множестве аккаунтов в социальных сетях, якобы связанных с Россией и подозреваемых в распространении заявлений об акциях протеста. Сейчас, как рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Париж ведёт расследование "причастности" Москвы к манифестациям "жёлтых жилетов".