Медведев расширил список жизненно важных лекарств до 735 наименований

В обновлённый перечень включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735 препаратов. Об этом стало известно на его совещании с вице-премьерами.

Медведев напомнил, что на днях он давал большое интервью российским телеканалам, где речь зашла в том числе о перечне жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), который у нас насчитывал 699 наименований.

— В ходе интервью я сказал, что в ближайшее время мы его расширим. Хочу сообщить о том, что я подписал решение о его расширении до 735 позиций, — проинформировал глава кабмина.

Премьер отметил, что в обновлённый перечень включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы. Таким образом, в список вошло ещё 36 наименований, в том числе одно лекарство включено в перечень дорогостоящих.

Отметим, что в ходе интервью Медведев также заверил, что цены на лекарства в 2019 году в России повышаться не будут.

А вот какие лекарства в России могут подешеветь, читайте в материале Лайфа "Больной вопрос".