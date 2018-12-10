Онколог назвал абсолютным бредом заявления о заразности раком

По словам медика, онкологические клетки не приживутся, даже если их насильно подсадить в чужой организм.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин в беседе с Лайфом назвал абсолютным бредом заявления о том, что онкологическим заболеванием можно заразиться.

— Вы понимаете, что онкологические заболевания не являются заразными, потому что у них совсем другая природа, это генетические изменения, которые сопровождаются тем, что иммунитет не распознаёт неконтролируемые клеточные деления, — сказал он.

По словам Черёмушкина, онкологические клетки не приживутся, даже если их насильно подсадить в чужой организм.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительница одного из столичных домов собирает подписи за выселение семей, у которых есть онкобольные дети, так как считает, что рак заразен.

Как рассказывал Лайф, уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович заявил, что никто не имеет права запретить таким семьям снимать жильё.