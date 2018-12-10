Обвинение и защита по делу Бутиной готовы к слушаниям по сделке со следствием

Как уточнили стороны, на время рассмотрения этого вопроса россиянка останется в заключении.

Обвинения и защита по делу россиянки Марии Бутиной, которой в США предъявлено обвинение, готовы провести слушания по сделке со следствием. Об этом говорится в документах суда.

Стороны ходатайствуют об "изменении" заявления Бутиной о признании вины. Так как ранее россиянка утверждала о своей полной невиновности, то данный шаг может расцениваться как её частичное признание.

Слушания могут пройти уже на этой неделе. При этом обвинение и защита настроены "оптимистично" относительно возможного соглашения сторон.

Уточняется, что на время рассмотрения этого вопроса россиянка останется в заключении.

Напомним, Бутину задержали в США в июле этого года. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за "работу на иностранное правительство". Аналогичные обвинения могут быть предъявлены её бойфренду Полу Эриксону. Ранее сторона обвинения и стороны защиты выступили с совместным заявлением, в котором выразили надежду на урегулирование дела без суда.