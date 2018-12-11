Задержанных в России моряков навестили украинские консулы

Представители консульства Украины посетили в Москве шестерых моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, пишет агентство УНИН.

— Держатся все достойно. Есть отдельные проблемы финансового характера, но консулы помогают их решить, — заявил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он добавил, что 11 декабря дипломаты навестят ещё шестерых моряков. Стоит отметить, что, по данным ФСБ России, сотрудники украинского посольства допущены ко всем задержанным в Керченском проливе.

Как ранее сообщал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным морякам. Размер ежемесячного пособия составит 200 долларов — это три прожиточных минимума в стране.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и направились к Керченскому проливу. На судах было 24 моряка, двое из них — сотрудники СБУ.