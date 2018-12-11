Опубликован закон о прекращении Договора о дружбе с Россией

Подписанный ранее президентом Незалежной Петром Порошенко закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией опубликован в газете Верховной рады "Голос Украины". Документ вступит в силу завтра, 12 декабря.

— Верховная рада постановляет: прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, — говорится в тексте.

10 декабря Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что Киев принимает такие "опрометчивые решения".

В Совфеде заявили, что Украина наносит удар по собственным гражданам, разрывая Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.