Глава Кузбасса на вертолёте лично повёз Агафье Лыковой капусту и батарейки

Женщине привезли основной набор продуктов, чайник, а также корм для сельскохозяйственных животных.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на вертолёте направился к Агафье Лыковой, чтобы передать продукты и лично посетить сибирскую отшельницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную администрацию.

В вертолёт загрузили крупы, муку, комбикорм для коз и куриц, десять тюков сена, а также овощи и фрукты, батарейки и чайник.

Накануне стало известно, что у Агафьи Лыковой стали заканчиваться запасы провизии, и она попросила помощи у журналистов. На вертолёте продукты ей доставят не в первый раз.