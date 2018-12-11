Глава Кузбасса на вертолёте лично повёз Агафье Лыковой капусту и батарейки

Читайте также

Глава Кузбасса на вертолёте лично повёз Агафье Лыковой капусту и батарейки

3396

Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Женщине привезли основной набор продуктов, чайник, а также корм для сельскохозяйственных животных.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на вертолёте направился к Агафье Лыковой, чтобы передать продукты и лично посетить сибирскую отшельницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную администрацию.

В вертолёт загрузили крупы, муку, комбикорм для коз и куриц, десять тюков сена, а также овощи и фрукты, батарейки и чайник.

Накануне стало известно, что у Агафьи Лыковой стали заканчиваться запасы провизии, и она попросила помощи у журналистов. На вертолёте продукты ей доставят не в первый раз.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×