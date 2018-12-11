Колесо цвета опасности. "АвтоВАЗ" отзывает десятки тысяч Lada Vesta

Оказалось, что запасное колесо проданных автомобилей в нарушение стандарта покрасили так же, как все остальные.

Росстандарт на официальном сайте опубликовал информацию об отзыве 41 507 автомобилей марки LADA Vesta. Программа ПАО "АвтоВАЗ" по отзыву коснётся автомобилей, проданных с июля 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва называют несоответствие цвета диска запасного колеса.

— Цвет окраски диска запасного колеса должен отличаться от цвета дисков основных колес, — сказано в сообщении ведомства.

Владельцев отзываемых автомобилей "АвтоВАЗ" проинформирует письмами или звонками, им нужно будет обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Lada Vesta занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России после "Гранты". Неделю назад "АвтоВАЗ" отзывал более 1,7 тысячи Kalina, Granta и Priora из-за несоответствия комплектации руля и модуля надувной подушки безопасности.