"Возненавидел". Украинский моряк пожаловался на "пытки" песнями "Русского радио"

В то же время молодой человек отметил, что перенёс операцию, связанную с ранением в ходе инцидента в Керченском проливе.

Самый молодой украинский моряк, арестованный после инцидента в Керченском проливе, — 18-летний Андрей Эйдер — пожаловался на отсутствие табака, а также на то, что он устал от прослушивания "Русского радио" в СИЗО "Матросская Тишина". Письма Эйдера и ещё одного задержанного моряка — Андрея Артеменко, которые были ранены во время тарана украинского буксира российским кораблём, опубликованы на сайте ТСН.

— Песни с "Русского радио" я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости, — написал Эйдер, добавив, что они полностью отрезаны от общения с внешним миром и ничего не знают о своих коллегах.

Молодой человек также рассказал, что перенёс операцию, связанную с ранением левого колена и правого бедра, так как при инциденте туда попали осколки.

— Сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться, — написал Эйдер.

24-летний Андрей Артеменко сообщил, что ему оказывают необходимую медицинскую помощь и он идёт на поправку.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу. На судах было 24 моряка, двое из них — сотрудники СБУ. Все они были арестованы. Как ранее писал Лайф, моряков навестили украинские консулы.