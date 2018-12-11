"За чей счёт банкет?" Эксперт счёл невыгодной установку умных газовых счётчиков

По мнению Разворотневой, попытка возложить дополнительные траты на плечи россиян может привести к "всенародному бунту".

Инициатива по обязательной установке умных газовых счётчиков "закончится ничем", поскольку это невыгодно ни поставщикам услуг, ни потребителям. Об этом Лайфу заявила Светлана Разворотнева, член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра "ЖКХ контроль".

— В установке индивидуальных приборов учёта на газ сейчас поставщики газа не заинтересованы по той причине, что нормативы у нас достаточно высокие, гораздо выгоднее по нормативу получать, нежели по прибору учёта. И, во-вторых, им не очень хочется работать, наверное, с каждым конкретным потребителем, потому что это просто увеличение административной нагрузки, — считает Разворотнева.

Как заметила эксперт, в российском законодательстве нет требований устанавливать эти приборы учёта поквартирно. Требование распространяется только на объекты, потребляющие больше 2 куб. м газа в час. По словам Разворотневой, сложность установки умных газовых счётчиков заключается и в том, что работы по замене должны производиться за счёт энергосбытовых компаний.

— Тут, конечно, встанет вопрос, за чей счёт банкет. Если потребителя, то это будет всенародный бунт, потому что это не менее 10 тысяч рублей надо. Понятно, что людям такую нагрузку дополнительную, а газовикам тоже не захочется свои деньги тратить. Поэтому, я думаю, что это закончится ничем, — добавила собеседник Лайфа.

Ранее СМИ сообщили, что россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить умные счётчики. Пояснялось, что один такой счётчик вышел бы в пять тысяч рублей. В кабмине заявили, что такая инициатива не обсуждалась.