"Девушка несчастная сидит". Путин недоумевает из-за ареста Бутиной в США

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на арест в США россиянки Марии Бутиной. По словам главы государства, он просил всех руководителей спецслужб — о ней ничего не знают.

— А девушка несчастная наша сидит, Бутина. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я для начала опросил всех руководителей спецслужб: кто такая? Никто не знает. Единственные, кто про неё знает, это в Совфеде, она там у кого-то работала, — сказал российский лидер на заседании СПЧ.

При этом Владимир Путин отметил, что приветствует диалог с США по правам человека, но "вряд ли удастся убедить" этих "встроенных в систему" людей.

Россиянку Марию Бутину задержали в США в июле этого года. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за "работу на иностранное правительство". Ранее сторона обвинения и сторона защиты выступили с совместным заявлением, в котором выразили надежду на урегулирование дела без суда. А накануне стало известно, что обвинение и защита по делу Бутиной якобы готовы к слушаниям по сделке со следствием.