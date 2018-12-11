Путин поддержал идею об уроках, посвящённых репрессиям

Глава государства отметил, что будущим поколениям нужно передавать объективное знание истории.

Президент России Владимир Путин поддержал идею о проведении уроков для старшеклассников, посвящённых репрессиям времён СССР. С соответствующим предложением выступил член СПЧ Николай Сванидзе.

— Мы должны, конечно, сами знать и ничего не забывать, чтобы идущим за нами поколениям передавать это знание, объективное знание нашей истории, — сказал глава государства. — Поэтому я поддерживаю ваши предложения, связанные с тем, что необходимо эту работу усилить.

Напомним, сегодня глава государства проводит заседание с членами СПЧ. В рамках встречи уже поднимались такие темы, как возможность поправки закона о митингах, идея о либерализации наказаний для иностранцев, поддержка россиян за рубежом и другие.