Задержанный в Чёрном море сотрудник СБУ отказался от дачи показаний

Ранее так же поступил по меньшей мере один из его коллег, также снятый с борта украинского корабля.

Офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, который арестован после задержания украинских кораблей в Керченском проливе, отказался давать показания. Об этом сообщил его адвокат.

— Во время допросов он воспользовался статьёй 51 Конституции РФ, дающей право не давать показаний против себя, — приводит ТАСС слова Сергея Бадамшина.

Адвокат навестил своего подзащитного в "Матросской Тишине". Он уточнил, что Сорока ранен в левое предплечье.

Ранее адвокат другого арестованного гражданина Украины — Дениса Гриценко — сообщил, что его клиент также отказывается от дачи показаний и не признаёт вину в нарушении границы России.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.

ФСБ обнародовала документы, изъятые у моряков. 12 из 24 украинских военных сегодня были арестованы до 25 января 2019 года.