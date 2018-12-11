Космонавты Кононенко и Прокопьев приступили к вскрытию обшивки "Союза МС-09"

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев приступили к вскрытию экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) корабля "Союз МС-09", где ранее было обнаружено отверстие.

Кононенко и Прокопьев покинули борт Международной космической станции в 19:00 по московскому времени, спустя три часа они добрались до "Союза МС-09". Чтобы провести необходимые работы, космонавты взяли с собой всё необходимое оборудование: ножницы по металлу, резак, зажимные клещи, зажим Кохера и другие инструменты, аналогичные тем, что используют хирурги на Земле.

Космонавтам необходимо взять образцы некоторых составляющих ЭВТИ, в том числе по возможности образец герметика, и доставить их на МКС. Трансляцию работ ведёт официальный сайт "Роскосмоса".

Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Олег Кононенко и Сергей Прокопьев проведут в открытом космосе шесть часов, чтобы осмотреть дырку.