МВД Франции объявило об усилении мер безопасности после стрельбы в Страсбурге

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил об усилении ряда мер безопасности после стрельбы в Страсбурге. При этом, по его словам, в результате инцидента погибло три человека, а не четыре, как сообщили власти города ранее. Пострадало 12 человек.

Он заявил, что меры безопасности будут усилены на всех рождественских ярмарках страны, также усилены пограничный контроль и план антитеррористических мероприятий.

Напомним, преступник, открывший огонь на ярмарке в Страсбурге, остаётся на свободе. Он мог скрыться с места происшествия на такси. Его поиски продолжаются.