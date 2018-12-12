Режиссёр Сокуров предложил Путину провести предновогоднюю амнистию

По мнению кинодеятеля, амнистия должна коснуться всех тех, кто оказался за решёткой по политическим мотивам.

Режиссёр и член СПЧ Александр Сокуров в ходе прошедшего накануне заседания совета предложил президенту России Владимиру Путину провести предновогоднюю амнистию. По словам кинодеятеля, своё предложение он озвучил в ходе закрытой части совещания.

— Я обратился к президенту с предложением провести предновогоднюю амнистию, включая женщин, всех молодых людей, которые оказались по политической мотивации за решёткой, — приводит слова Сокурова РИА "Новости". — Всё же сделать всё, чтобы освободить Олега Сенцова.

Сокуров выразил уверенность в том, что вина украинского режиссёра Олега Сенцова (был задержан за подготовку терактов в Крыму) не соответствует такому большому сроку, какой он получил.

— Не за все убийства дают 20 лет, — сказал член СПЧ. — Это неадекватно большой срок.

Как ранее писал Лайф, Сокуров попросил Путина помиловать Сенцова. Путин в свою очередь подчеркнул правовой аспект этого дела.