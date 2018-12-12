Порошенко рассказал, что имел в виду под "войной" из-за керченского инцидента

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Порошенко рассказал, что имел в виду под "войной" из-за керченского инцидента

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Петр Порошенко. Фото: ©РИА Новости

Президент Украины Пётр Порошенко объяснил, что имел в виду, называя инцидент в Керченском проливе "войной" в интервью американским СМИ, сообщает РИА "Новости".

— Что это явный акт агрессии РФ против независимой и суверенной Украины. И реакция всего мира абсолютно ясная, что Россия находится в полной изоляции, — сказал Порошенко перед встречей с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.

Напомним, ранее в интервью Fox News украинский президент назвал инцидент в Керченском проливе "не шуткой и не кризисом", а "агрессией и войной". В Кремле Порошенко напомнили, что речь идёт всё же о нарушении украинскими кораблями границы РФ.

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