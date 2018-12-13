Опозорил приход. В Тверской епархии раскритиковали "модного" священника

Речь идёт о протоиерее Вячеславе Баскакове, который выкладывал в своём Instagram фотографии из магазинов дизайнерской одежды и дорогих ресторанов.

Пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархий РПЦ Максим Мищенко прокомментировал скандал вокруг протоиерея Вячеслава Баскакова, которого прозвали "модным" священником. По словам представителя церкви, любовь батюшки к брендовым аксессуарам и соцсетям, по сути, не нарушает канонических норм, однако всё же вызывает вопросы, сообщает РИА "Новости".

— То есть ни церковных, ни светских законов он не нарушал. Но тут можно говорить о том, что он в некотором смысле опозорил епархию, свой приход, — комментирует иерей.

Мищенко отметил, что, вероятно, "модному" священнику вынесут прещение — церковное дисциплинарное взыскание. Для этого сперва будет созвана дисциплинарная комиссия, а итоговое решение вынесет правящий архиерей. Но наказание, скорее всего, не будет слишком строгим.

— В православии наказание — это не возмездие, но уврачевание и вразумление, — подчеркнул представитель церкви.

Ранее пользователи портала Pikabu обнаружили профиль в "Инстаграме", который якобы принадлежит протоиерею из Тверской области. В нём были опубликованы фото из магазинов дизайнерской одежды и дорогих ресторанов.

При этом в самой епархии считают, что денег, которые получает Вячеслав Баскаков (даже с учётом его доходов, получаемых за работу в епархиальной библиотеке), не хватит "даже на пряжку", что уж говорить о Gucci и Louis Vuitton.