Затычка в дырявом "Союзе" оказалась старым тампоном

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Затычка в дырявом "Союзе" оказалась старым тампоном

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Фото: Роскосмос

Члены МКС не смогли вытащить его из корабля, так как со временем он "высох" и крошился.

Затычка, которая закрывала дыру в корабле "Союз" и которую обнаружили из открытого космоса члены МКС Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, была старым тампоном, вставленным изнутри станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в космической отрасли.

— Чтобы ликвидировать течь в "Союзе", в августе Прокопьев и Артемьев по указанию ЦУПа использовали марлевый тампон, пропитанный герметиком, который заложили в "дырку" изнутри корабля, — пояснил собеседник агентства. — Сейчас во время выхода, когда они (Кононенко и Прокопьев. — Прим. ред.) добрались до "дыры", конец этого тампона из отверстия и торчал.

Россиянам из открытого космоса не удалось захватить этот тампон. Он рассыпался из-за того, что за три месяца из него испарилась влага, марля стала хрупкой.

— При этом нельзя исключать, что на соскобах с металла вокруг отверстия найдутся следы старого герметика, которым было закрыто отверстие до разгерметизации в августе, — пояснил источник.

Напомним, скандал вокруг дырявого космического корабля " Союз МС-09" разразился в августе. Космонавты на МКС обнаружили, что со станции уходит воздух. Когда отверстие нашли, его россияне вскоре заткнули вопреки просьбе американцев обсудить дальнейшие шаги.

Разбирательства по поводу дыры в "Союзе" продолжаются до сих пор. Их цель — выяснить, кто и когда продырявил корабль. 11 декабря космонавты провели несколько часов за бортом МКС, пытаясь пролить свет на этот вопрос.

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