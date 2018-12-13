Затычка в дырявом "Союзе" оказалась старым тампоном

Члены МКС не смогли вытащить его из корабля, так как со временем он "высох" и крошился.

Затычка, которая закрывала дыру в корабле "Союз" и которую обнаружили из открытого космоса члены МКС Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, была старым тампоном, вставленным изнутри станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в космической отрасли.

Spacewalkers spot the patched hole on the hull of the Soyuz crew vehicle where a pressure leak was detected and fixed in August. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/Rt37VmvVZ1 — Intl. Space Station (@Space_Station) December 11, 2018

— Чтобы ликвидировать течь в "Союзе", в августе Прокопьев и Артемьев по указанию ЦУПа использовали марлевый тампон, пропитанный герметиком, который заложили в "дырку" изнутри корабля, — пояснил собеседник агентства. — Сейчас во время выхода, когда они (Кононенко и Прокопьев. — Прим. ред.) добрались до "дыры", конец этого тампона из отверстия и торчал.

Россиянам из открытого космоса не удалось захватить этот тампон. Он рассыпался из-за того, что за три месяца из него испарилась влага, марля стала хрупкой.

#ВКД45а: космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Сергей Прокопьев успешно выполнили операцию по выходу в открытый космос. Они обследовали внешнюю поверхность Международной космической станции и корабля #СоюзМС09 pic.twitter.com/85esKABopD — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 13, 2018

— При этом нельзя исключать, что на соскобах с металла вокруг отверстия найдутся следы старого герметика, которым было закрыто отверстие до разгерметизации в августе, — пояснил источник.

#ВКД45а: фотографии выхода в открытый космос космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева 11 декабря 2018 г.



Спасибо за красивые снимки, @Astro_Alex! pic.twitter.com/G5QpVfLusX — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 13, 2018

Напомним, скандал вокруг дырявого космического корабля " Союз МС-09" разразился в августе. Космонавты на МКС обнаружили, что со станции уходит воздух. Когда отверстие нашли, его россияне вскоре заткнули вопреки просьбе американцев обсудить дальнейшие шаги.

Разбирательства по поводу дыры в "Союзе" продолжаются до сих пор. Их цель — выяснить, кто и когда продырявил корабль. 11 декабря космонавты провели несколько часов за бортом МКС, пытаясь пролить свет на этот вопрос.