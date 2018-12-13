Сбербанк начнёт собирать биометрические данные клиентов

В Сбербанке заявили о включении организации в проект Банка России по биометрической идентификации своих клиентов. До конца текущего года 20% офисов Сбербанка смогут начать работу с использованием нового оборудования.

— Сбербанк поддержал инициативу Центрального банка России по удалённой идентификации клиентов и запускает сбор биометрических данных для сервиса "Ключ Ростелеком" — Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), — говорится в сообщении банка.

Это означает, что Сбербанк присоединился к другим российским банкам, которые начали собирать биометрию клиентов ещё в июле 2018 года.

По задумке создателей, ЕБС предоставит возможность своим пользователям, которые прошли идентификацию, выполнять некоторые банковские операции удалённо при помощи голоса или фотоизображения. Например, удалённо открыть счёт или заказать выпуск банковской карты.

Отмечается, что реализовывать свой биометрический проект Сбербанк будет на собственной платформе для более безопасного подтверждения личности в колл-центре.

Ранее Лайф сообщал, что Сбербанк купил несколько новых доменных имён для реализации и развития своих проектов.