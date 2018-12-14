Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца

Сенат США единогласно принял резолюцию с заявлением об ответственности наследного принца Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В тексте резолюции есть обращение к правительству Саудовской Аравии с призывом "обеспечения соответствующей ответственности".

Ранее законодатели уже заявляли, что после разговора с главой ЦРУ они окончательно убедились, что за преступлением стоит наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года, после того как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста жестоко убили. Тело Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.