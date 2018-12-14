Путин и Лукашенко встретятся 25 декабря в Москве

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Путин и Лукашенко встретятся 25 декабря в Москве

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Александр Лукашенко, Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/ Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко могут провести переговоры 25 декабря в Москве. Этими планами поделился белорусский президент, также их подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

— Да, я подтверждаю эту информацию, — сказал Песков агентству ТАСС.

Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков отмечал, что Путин до конца этого года проведёт встречу с Лукашенко. Они встречались 6 декабря, где поспорили из-за цен на российский газ. Позже белорусский президент извинился.

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