Россиян предупредили о грядущем всплеске аварийности на дорогах

Самое опасное время — с января по май, а около трети всех ДТП составляют наезды на пешеходов.

Всплеск аварийности на российских дорогах ежегодно приходится на период с января по май. Такую статистику озвучил начальник отдела надзора ГУОБДД Леонид Ребриков на семинаре по безопасности дорожного движения в Москве.

— Это связано с повышением мобильности граждан в период отпусков, увеличением светового дня. Каждое третье ДТП приходится на ночной период суток, — приводит слова Ребрикова ТАСС.

Между тем за последние четыре года число погибших в ДТП сократилось почти на треть, заявил представитель ведомства. Если в 2013 году жертвами аварий стали более 27 тысяч человек, то в 2017-м — порядка 19 тысяч.

Кстати, согласно прошлогодней статистике, более 40% аварий приходилось на столкновения двух транспортных средств, при этом каждый пятый подобный случай был сопряжён с выездом на встречку, а наезды на пешеходов составляют около 30% всех ДТП.

Напомним, что накануне в результате аварии в Курской области погибли четыре человека, в том числе ребёнок. А в Волгограде автоледи сбила трёх подростков на пешеходном переходе.