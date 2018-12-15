Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы

Полёт отечественных ракетоносцев не оставил мир равнодушным: Каракас горячо благодарит, Вашингтон не скупится на оскорбления.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

Самолёты проделали путь в 12 тысяч километров над Атлантическим океаном, Карибским, Норвежским и Баренцевом морями.

Отмечается, что отечественные экипажи провели совместные полёты с венесуэльскими лётчиками. Кроме того, они получили практический опыт работы в условиях экваториальной жары и высокой влажности.

Как ранее писал Лайф, глава военного ведомства Венесуэлы поблагодарил россиян за визит и отметил, что экипажи двух стран составили "братскую команду".

Напомним, посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал ракетоносцы "музейными экспонатами", что вызвало возмущение в российском Министерстве обороны. При этом директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко посоветовал дипломату получше "изучить матчасть".