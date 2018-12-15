Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.
Самолёты проделали путь в 12 тысяч километров над Атлантическим океаном, Карибским, Норвежским и Баренцевом морями.
Отмечается, что отечественные экипажи провели совместные полёты с венесуэльскими лётчиками. Кроме того, они получили практический опыт работы в условиях экваториальной жары и высокой влажности.
Как ранее писал Лайф, глава военного ведомства Венесуэлы поблагодарил россиян за визит и отметил, что экипажи двух стран составили "братскую команду".
Напомним, посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал ракетоносцы "музейными экспонатами", что вызвало возмущение в российском Министерстве обороны. При этом директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко посоветовал дипломату получше "изучить матчасть".
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