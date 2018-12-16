Школьницу, сбившую сотрудника ДПС в Челябинске, поместили под домашний арест

Причиной такого вердикта стала не произошедшая авария, а грабежи, в совершении которых девушка и подозревается.

В Челябинске, 15-летнюю школьницу, которая на автомобиле Mercedes совершила наезд на сотрудника ДПС, поместили под домашний арест. Об этом РИА "Новости" рассказали в СУ СКР по области.

Как сообщил источник агентства, причиной такого вердикта стала не произошедшая авария, а грабежи, в совершении которых девушка и подозревается. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что 17 ноября 15-летняя дочь местного бизнесмена на автомобиле Mercedes-Benz врезалась в припаркованный автомобиль, после чего сбила инспектора ДПС и пыталась скрыться. Очевидцы рассказали, что в момент аварии девушка вела себя крайне неадекватно. Долгое время покровители из числа руководства полка ДПС пытались скрыть произошедшее.