Захарова призвала общественность оценить "фейки" Би-би-си

Она также обратила внимание на цинизм журналистов, пропагандирующих независимый подход своего издания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала британскую общественность дать оценку действиям телеканала Би-би-си, который ищет "руку Кремля" в протестах в Париже, публикуя "фейковые новости".

Внимание она уделила факту регулярных бездоказательных обвинений Британией российских СМИ в пропаганде. При этом в Лондоне постоянно говорят о "голосе общественности". Речь идёт о жалобах в регулятор Ofcom.

— У меня вопрос к этим самым британским регуляторам медийного пространства и общественности: как они оценивают вот такую компиляцию фактов, которыми занимаются сотрудники их телерадиокомпаний, — отметила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она также подчеркнула, что Великобритания является членом ЕС, ровно как и Франция, а значит у стран должны быть единые стандарты в журналистской сфере. Захарова обратила внимание на цинизм журналистов, пропагандирующих независимый подход своего издания.

Дипломат пообещала обратиться в ОБСЕ относительно "фейковых" британских СМИ.

Ранее корреспондент Русской службы телеканала Би-би-си Ольга Ившина сообщила, что канал требует любых доказательств причастности Москвы к акциям протестов "жёлтых жилетов" во Франции.

Как уже сообщал Лайф, беспорядки, охватившие крупные города Франции, начались в середине ноября. Десятки тысяч людей, одетых в жёлтые жилеты, требуют остановить повышение цен на топливо, а также отставки президента Эмманюэля Макрона.

The Times сообщила о множестве аккаунтов в социальных сетях, якобы связанных с Россией и подозреваемых в распространении заявлений об акциях протеста. Сейчас, как рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Париж ведёт расследование "причастности" Москвы к манифестациям "жёлтых жилетов".

Лайф рассказывал, почему в акциях протестов в Париже видится "рука Москвы".