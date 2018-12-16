Би-би-си подтвердила, что искала "русский след" в парижских протестах

Британская журналистка сообщила своей российской коллеге, что "редакция требует крови". Её руководители заявили, что это "вполне логично".

Корпорация Би-би-си признала, что её журналистка занималась поиском фактов в пользу версии о причастности России к протестам "жёлтых жилетов" во Франции. Об этом пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщал Лайф, корреспондент русской службы Би-би-си Ольга Ившина в переписке с российской журналисткой допытывалась у неё, имеет ли Москва какое-то отношение к акциям в Париже.

— Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже, — заявили в лондонском офисе телекомпании.

Представители Би-би-си также отметили, что в вышедших в эфир репортажах о "русском следе" не говорится.

Стоит отметить, что, по данным издания Journal du Dimanche, французские спецслужбы пока не нашли никаких подтверждений тому, что Россия якобы причастна к распространению ложной информации о "жёлтых жилетах".

Как сообщал Лайф, в середине ноября 2018 года крупные города Франции охватили массовые протесты, участники которых надели жёлтые жилеты. Они потребовали прекратить повышение цен на топливо. Кроме того, звучали призывы отправить в отставку президента страны Эмманюэля Макрона.