РВСН учитывают возможный выход США из Договора о РСМД

Возможный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности учитывается при планировании задач Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

— Влияние последствий выхода США из Договора о РСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новых угроз нашей безопасности, несомненно, учитывается при планировании боевого применения РВСН. Вместе с тем задачи РВСН по обеспечению стратегического ядерного сдерживания не претерпят изменений, — заявил он в интервью газете ВС РФ "Красная звезда".

Напомним, 20 октября Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. Российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США.

Несмотря на это, в начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора в течение двух месяцев, иначе США приостановят свои обязательства.