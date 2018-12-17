Прости, Окси. Лавров рассказал, что не любит рэп

Во время выступления в эфире радио "Комсомольская правда" министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что не является поклонником рэпа.

— Рэпом как-то не проникся... Люблю бардов: Высоцкого, Окуджаву, Визбора, Митяева, с которым общался совсем недавно, — ответил глава российского внешнеполитического ведомства.

В большом интервью "Комсомольской правде" Лавров также заверил, что Россия не планирует воевать с Украиной, объяснил, почему РФ не признаёт ДНР и ЛНР, и рассказал, какие решения Японии не дают прийти к мирному договору с ней.