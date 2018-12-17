Синоптик рассказал, как долго в Центральной России будут стоять морозы

Специалист "Фобоса" предупредил, что в ближайшую неделю, а может, и далее дневные температуры будут в рамках -10 до -15 градусов, по ночам температура будет падать до -15...-20.

Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал Лайфу, что морозы над европейской частью России задержатся. Виной тому обширный антициклон, диктующий погоду от Белого до Чёрного моря и от западных границ РФ до Западной Сибири.

— Этот антициклон холодный. Из-за того, что погода преобладает малооблачная, происходит ещё большее выхолаживание в нижних слоях атмосферы. Такая ситуация продлится как минимум до конца недели и даже в начале следующей недели и, хотя атмосферное давление к концу недели понизится и с запада подойдёт тёплый фронт, но он, как мы ожидаем, приблизится только к Смоленской области и до Московской области, скорее всего, этот циклон и его фронты — они всё-таки не дойдут, — рассказал специалист.

Ранее Лайф рассказывал, что в ближайшую неделю в столице ожидается повышенное давление: 765–766 миллиметров ртутного столба. Также ночью в Москве наблюдался "морозный туман".