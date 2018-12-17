"Навязывают, что мы все уроды". Запашный открестился от жестокости к животным

В то же время, по словам знаменитого дрессировщика, поток зрителей на представления с участием братьев наших меньших говорит о том, что миф об истязаниях не прижился.

Народный артист России Эдгард Запашный разъяснил свою позицию по использованию животных в цирковых выступлениях. Знаменитого дрессировщика упрекнули в жестоком обращении с "усатыми" артистами пользователи соцсетей.

По словам Запашного, в целом ряде развитых стран, таких как США, Германия или Россия, бывают единичные случаи издевательств над животными в цирке. Но ни о каком запрете на традиционные представления с участием братьев наших меньших речи не идёт, тем более зрительный интерес к ним растёт год от года.

— Поток зрителя, который с каждым годом у нас только увеличивается, говорит о том, что, несмотря на тот имидж, который постоянно навязывают об издевательствах над животными и что мы тут все уроды, он полностью не соответствует действительности. Адекватные люди не идут на поводу у всей этой грязи, — заявил Запашный в эфире "Говорит Москва".

В то же время дрессировщик оговорился, что в некоторых странах запрет на использование животных в цирковых представлениях оправдан. В качестве примера он привёл Колумбию или Аргентину, где "никогда не было цирковой школы". По мнению Запашного, это действительно во многом портило общий имидж местной цирковой индустрии.

Ранее также стало известно о конфликте между Большим московским цирком Эдгарда Запашного и группой "Сафмар" из-за якобы планов построить стационарный центр канадского цирка Cirque du Soleil в Сколкове. Запашный ранее заявил, что строительство такого центра неприемлемо и отразится на российской цирковой сфере, в ответ на это в "Сафмаре" сообщили, что с Cirque du Soleil будет лишь заключён договор гастрольной аренды.