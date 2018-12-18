Краевой избирком признал Кожемяко избранным главой Приморья

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Краевой избирком признал Кожемяко избранным главой Приморья

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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Краевая избирательная комиссия Приморья единогласно признала Олега Кожемяко избранным губернатором региона, сообщает ТАСС.

— Учитывая, что за кандидата Кожемяко Олега Николаевича отдано более 50% голосов, предлагается признать его избранным губернатором. <…> Решение принимается единогласно, — заявила на заседании председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.

Напомним, повторные выборы губернатора прошли в Приморье 16 декабря. После подсчёта 100% протоколов на выборах победил врио главы региона Олег Кожемяко, он набрал 61,88% голосов избирателей. В беседе с Лайфом политолог Марат Баширов назвал эту победу уверенной и объяснил, как Кожемяко заслужил доверие приморцев.

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