Запашный заявил о готовности к диалогу с бизнесменом Гуцериевым

Конфликт между директором Большого московского цирка и предпринимателем разгорелся из-за якобы планов построить стационарный центр канадского цирка Cirque du Soleil в Сколкове.

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил о готовности к диалогу с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Об этом он заявил в видеозаписи, опубликованной на его странице в "Инстаграме".

В частности, обращаясь к Гуцериеву, заявил, что готов встретиться с ним в любое время и пожать руку "за большое количество хороших дел, которые вы сделали в своей жизни, может быть, обнулиться и действительно делать что-то хорошее".

В ходе заседания президентского совета по культуре и искусству Запашный заявил, что Гуцериев планирует открыть стационарную площадку цирка Cirque du Soleil в 2019 году в Сколкове. По мнению дрессировщика, средства можно было вложить в развитие российского цирка. Российский лидер Владимир Путин согласился с Запашным и отметил, что "распахивать ворота так уж не стоит".

Комментируя слова Эдгарда Запашного, в группе "Сафмаре", которой владеет бизнесмен, сообщили, что с Cirque du Soleil будет заключён договор гастрольной аренды и не более того. Там также подчеркнули, что работают со всеми коллективами на единых коммерческих условиях аренды.

Гуцериев заявил также о планах подать в суд на Запашного за клевету.