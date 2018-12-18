Точно передумали. Выселявшие больных детей москвичи объяснились со следователями

Кроме того, требовавшие выселения детей заявили о готовности помогать благотворительному фонду.

Жители одной из многоэтажек в Москве отказались от требований выселить онкобольных людей. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Она добавила, что в ходе разбирательства по этому скандальному случаю следователи, прокуроры, врачи и сотрудники благотворительного фонда встретились с недовольными жителями.

В результате москвичи, требовавшие выселения детей, заявили о готовности помогать благотворительному фонду.

Напомним, что одна из жительниц собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живёт в квартире, арендованной благотворительным фондом. Как заявила директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова, жильцы подписывали петицию не глядя.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинский наук Евгений Черёмушкин назвал абсолютным бредом заявления о заразности раком.