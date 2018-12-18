Волшебство в пути. Главную новогоднюю ёлку России везут в Кремль

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Волшебство в пути. Главную новогоднюю ёлку России везут в Кремль

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Фото: © VK/Администрация городского поселения Фряново

Праздничное дерево намерены одеть в наряд из двух тысяч игрушек и 1,5 км гирлянд.

Главную новогоднюю ёлку России отправили на автопоезде из Щёлковского района Подмосковья к Соборной площади Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Московской области.

Ожидается, что столетнюю красавицу доставят к воротам Кремля поздним вечером 18 декабря. Установить праздничное дерево рассчитывают к 24 декабря. Тогда кремлёвскую ель оденут в наряд из двух тысяч новогодних игрушек и 1,5 км гирлянд.

Ранее сообщалось, что возраст выбранного дерева — 100 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров. Елку нашли и срубили в районе деревни Ерёмино в Щёлковском районе Подмосковья.

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